La scuola calcio Balsignano Soccer School oggi a bordocampo per la vittoria del concorso "Trova lo slogan per la Milan Cup 2026"
In occasione della partita Milan–Lazio in programma questa sera a San Siro, la società BALSIGNANO SOCCER SCHOOL, Scuola Calcio Milan in Puglia e vincitrice del concorso “Trova lo slogan per la Milan Cup 2026”, avrà l’opportunità di esporre a bordocampo il proprio striscione.
Ad accompagnare i giovani calciatori ci sarà il giocatore Santi Giménez, che prenderà parte al momento di visibilità dedicato ai vincitori.
L’iniziativa rientra nel percorso che anticipa la MILAN CUP , il Torneo delle Società Affiliate Milan svoltosi a Cattolica che ogni anno celebra i valori educativi, sociali e ambientali promossi anche attraverso la scelta di slogan ispirati alle 11 aree tematiche UEFA dedicate alla tutela dei Diritti Umani e dell’Ambiente nel calcio europeo.
I giovani della Balsignano Soccer School saranno presenti a San Siro per condividere il loro messaggio in attesa dell’edizione 2026 della Milan Cup.
