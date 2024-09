La Serbia di Pavlovic e Jovic ferma la Spagna campione d'Europa: finisce 0 a 0 a Belgrado

vedi letture

Grande prova di carattere per la Serbia del CT Stojkovic, in grado di fermare la Spagna campione d'Europa all'esordio in Nations League. La partita di Belgrado è infatti fina 0 a 0, nonostante la Roja abbia costruito tanto nell'arco dei 90', arrivando a tirare addirittura in 21 occasioni. Il muro eretto dalla Serbia ha retto, con Pavlovic protagonista di una prestazione tutto sommato positiva, come confermato anche dal 7.2 assenatogli in pagella dal noto portale di statistiche Sofascore.

Giusto la sufficienza, invece, per Luka Jovic, che a differenza del compagno del Milan, che è rimasto in campo per tutto l'arco della partita, è stato sostituito intorno al 74esimo miunto per lascaire spazio a Petar Ratkov. Nel corso della partita, il numero 9 rossonero ha anche fallito una nitida occasione da rete a tu per tu con Raya, colpendo il palo a pochi metri dalla porta.

SERBIA-SPAGNA: IL TABELLINO

SERBIA-SPAGNA 0-0

MARCATORI: //

AMMONITI: Erakovic 5' (SER), Perez 21' (SPA), Carvajal 27' (SPA), Yamal 41' (SPA), Birmancevic 43' (SER), Le Normand 59' (SPA), Olmo 67' (SPA), Belic 69' (SER)

LE FORMAZIONI UFFICIALI

SERBIA (3-2-4-1): Rajkovic; Erakovic (dal 46' Simic), Milenkovic, Pavlovic; Ilic (dal 85' Mitrovic), Lukic; Nedeljkovic, Samardzic (dal 74' Gruijc), Zivkovic (dal 62' Belic), Birmancevic; Jovic (dal 74' Ratkov). All. Stojkovic. A disp.: Ilic, Jovanovic, Simic, Babic, Terzi, Belic, Grujic, Mitrovic, Aleksic, Ratkov, Jovanovic.

SPAGNA (4-2-3-1): Raya; Carvajal, Le Normad, Laporte, Cucurella (dal 56' Grimaldo); Fabian Ruiz (dal 76' Pedri), Zubimendi; Lamine Yamal, Dani Olmo (dal 82' Joselu), Nico Williams (dal 82' Ferran Torres); Ayoze Perez (dal 57' Oyarzabal). All. De La Fuente. A disp.: Alex Remiro, Robert Sanchez, Torres, Mingueza, Pepelu, Pino, Girmaldo, Garcia, Pedri, Joselu, Ferran Torres, Oyarzabal.