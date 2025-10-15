La Uefa pensa a un nuovo format per Qualificazioni a Mondiali ed Europei: il motivo
Un nuovo format per evitare partite di qualificazione noiose, troppo sbilanciate tra avversari di diverso valore: la Uefa sarebbe pronta a cambiare il sistema di qualificazioni per nazionali agli Europei e ai Mondiali. Lo riferisce l'Equipe, la Uefa ne starebbe già discutendo da tempo e starebbe pensando a un modello simile a quello applicato in Champions League.
Il presidente Aleksander Ceferin aveva accennato già al Football Summit di Lisbona alla possibilità di un nuovo format più moderno. Al vaglio ci sarebbe la possibilità di usare la Nations League come via di qualificazione, o adottare un sistema simile alla Champions con un campionato unico a 54 squadre o due gruppi da 27.
