Lazio, i biancocelesti si muovono per il nuovo stadio. Chiesta la documentazione del Flaminio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio si muove per il nuovo stadio. Come scrive Repubblica, il presidente dei biancocelesti Claudio Lotito ha scritto al comune di Roma per richiedere la documentazione completa dello stadio Flaminio, per cui ora attende una risposta nei prossimi giorni, entro la fine del mese. I biancocelesti dovranno ora presentare una prima bozza di progetto sullo stadio Flaminio, che potrebbe presto diventare la nuova casa della Lazio.