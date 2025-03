Le pagelle del CorSport: Pavlovic regala un altro gol al Napoli. Impatto notevole quello di Leao

Il Milan perde a Napoli non solo la partita ma anche la speranza di centrare il quarto posto. Per i colleghi del Corriere dello Sport il peggiore in campo tra le file rossonero è stato il difensore Strahinja Pavlovic, la cui prestazione è stata valutata con un severo, ma giusto, 4,5 in pagella: "Intesa fragile con Gabbia, Politano gli scappa via dopo un minuto e a Lukaku, come all’andata, concede un altro gol".

Male anche il compagno di reparto Matteo Gabbia (voto 5), così come tutti quelli che hanno agito dalla metà campo in su: Warren Bondo (voto 5), Tijjani Reijnders (voto 5), Christian Pulisic (voto 5), Joao Felix (voto 4,5), Tammy Abraham (voto 5) e Santiago Gimenez (voto 5), sulla cui prestazione pesa e non poco il rigore sbagliato.

Non convincenti del tutto le prestazioni di Kyle Walker (voto 5,5) e Youssouf Fofana (voto 5,5), mentre sufficienti sono state quelle di Theo Hernandez (voto 6) e Mike Maignan (voto 6). Da menzionare, invece, quelle di Luka Jovic (voto 6,5) e Rafael Leao (voto 6,5), i miglior tra le file del Milan a Napoli.

Bocciate invece le scelte di formazione Conceiçao, voto 5: "Non convincono alcune scelte di formazione, ne esce un primo tempo horror con difesa generosa e attacco silenzioso. Molto meglio nella ripresa".