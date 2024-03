Le pagelle del CorSport: vittoria di sostanza e qualità per Pioli

Il Milan torna da Firenze con tre punti, il secondo posto in classifica consolidato e un Leao formato extra-lusso. Per tale ragione le pagelle rossonere proposte dal Corriere dello Sport sono positive, fatta eccezione per quelle di alcuni difensori che secondo l'autore hanno sofferto molto. La palma di migliore in campo, ovviamente, finisce nelle mani di Rafa Leao che si prende un 7.5: "Vince spesso i duelli con Dodo, non quelli con Terracciano che gli respinge i tentativi un po’ da tutte le posizioni. Così decide di entrare in porta col pallone dopo aver seminato Milenkovic: e pensare che aveva chiesto il cambio poco prima di segnare".

Lo stesso voto finisce anche sulla pagella di Mike Maignan, protagonista con alcuni interventi salva-risultato: "Primo regista, come al solito, senza sbavature. Dice no a Belotti da portiere di calcio a cinque. Poi si ripete sul “Gallo”, stilisticamente e in efficacia". Tra i positivi ci sono i centrocampisti Loftus-Cheek, autore del primo gol, e Tijjani Reijnders: per entrambi 6.5. La valutazione dell'inglese: "Per un tempo stranamente “superficiale” quando ci sarebbe da affondare il colpo. Due minuti della ripresa e cambia tutto: con un pizzico di fortuna". Stesso voto anche per un ispirato Samu Chukwueze: "Inizio che fa tremare la Fiorentina: passaggio d’oro per Giroud e poi ci vuole la paratona di Terracciano sul suo colpo di testa".

Le insufficienze ci sono in difesa. Addirittura Tomori prende 5, con Gabbia e Thiaw che invece se la cavano con un 5.5. Opaca la prestazione di Olivier Giroud, 5 anche per lui. Chi invece esce a testa altissima è Stefano Pioli che si merita un 7: "Secondo posto bello rinforzato con una vittoria tutta sostanza e qualità, di squadra e di solisti".