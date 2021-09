Le pagelle di Pioli: indovina i cambi e il Milan si prende un successo da grande squadra

Com'era accaduto contro il Venezia, anche sul campo dello Spezia il Milan vince grazie ai cambi di Stefano Pioli. Lo sottolineiamo noi di TMW, così come La Gazzetta dello Sport, con un 6,5 in pagella, evidenziando anche però qualche difficoltà iniziale contro una squadra chiusa come quella di Thiago Motta. "Successi del genere sono da grande squadra", scrive il Corriere dello Sport, seguito a ruota da Tuttosport: "Si va a prendere tre punti pesanti in un pomeriggio non semplice, indovinando ancora una volta i cambi: meglio di così non si può".

I VOTI DI PIOLI

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Milannews.it: 6,5