Le pagelle di Thiaw: le prende tutte di testa, si conferma al centro della difesa

Dopo le gare con il Torino in campionato e il Tottenham in Champions, Malick Thiaw sorprende ancora e si conferma al centro della difesa rossonera. Contro il Monza prestazione di spessore per il classe 2001, che ha fermato Petagna, Mota e Gytkjaer. Fenomenale anche di testa: i palloni alti sono tutti suoi. Questi i voti dei giornali di oggi:

Tuttosport: 7

Gazzetta: 6,5

CorSera: 6,5

CorSport: 7