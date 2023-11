Le pagelle di Tuttosport: l'esperimento di Pioli non funziona, Jovic disastroso

vedi letture

Tante insufficienze, e non può essere altrimenti, nelle pagelle del Milan pubblicate oggi su Tuttosport all'indomani della sconfitta contro l'Udinese. Il peggiore in assoluto è Luka Jovic (4.5): "Vorremmo poter dire qualcosa di positivo sul match del serbo, invece dice tutto il voto: disastroso, fatica a stare in piedi". Negative anche le prestazioni di Leao, Krunic, Giroud e gli ingressi di Adli e Okafor: per tutti il voto è 5.

Sul portoghese il giudizio recita: "Non è quello delle serate migliori: si vede al 30’, quando fa un’azione delle sue, tira... e la palla finisce altissima". Stesso voto anche per Stefano Pioli: "L’esperimento con due punte non funziona e il Milan perde male".