Le pagelle di Tuttosport: Maignan strepitoso e Calabria feroce

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nelle pagelle pubblicate questa mattina da Tuttosport su Milan-Napoli, elogiate le prestazioni difensive di diversi giocatori del Milan. Non solo Mike Maignan (7) decisivo nel finale e non solo ma anche Davide Calabria (7): "E' la criptonite di Kvara". Voti positivi anche per Brahim Diaz (7) e Stefano Pioli (7): "Vince il primo tempo con una gara ordinata". Bene Leao, Bennacer, Krunic e Theo (6.5). Nessuna insufficienza.