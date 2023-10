Le pagelle di Tuttosport: Thiaw alza il muro, bene anche Tomori

vedi letture

Tuttosport questa mattina elogia nelle sue pagelle la coppia difensiva rossonera Thiaw-Tomori, indicati entrambi come migliori in campo tra i rossoneri (7). Per il tedesco il giudizio recita: "Davanti al pubblico tedesco si erge a muro". Per l'inglese: "Un paio di leggerezze in impostazione, ma dietro è attento". In controtendenza con gli altri quotidiani, voto negativo per Leao (5.5): "Quando parte, si sa, fa male ed è difficile da fermare; le migliori occasioni rossonere nascono dalle sue invenzioni.

Peccato però che per lunghi tratti della partita si assenti". Bocciato anche Giroud, indicato come peggiore tra i suoi (4.5): "L’occasione che si mangia al 37’ pt grida ancora vendetta. E pazienza se Theo lo infastidisce: da due metri impossibile non centrare la porta per uno come lui".