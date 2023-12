Leao a Prime Video: "Ora proviamo a vincere l'Europa League"

vedi letture

Rafael Leao ha parlato a Prime Video nel post partita di Newcastle-Milan.

Il vostro compito alla fine l’avete fatto e avete esultato alla fine: “Volevamo continuare in Champions League, sapevamo che senza vittoria non potevamo pensare di andare avanti. Abbiamo esultato per i tre punti”.

Sull’Europa League: “Adesso continuiamo in Europa League, il Milan non l’ha mai vinta. Ora entriamo in questa competizione per provare a vincerla”.

Che partita è stata la tua? “Difficile, difficile. Questi momenti di responsabilità mi aiutano a crescere. Nel primo tempo un po’ così così, la squadra mi ha aiutato ad alzare il livello nel secondo tempo”.

Cosa hai pensato sul palo? “Deluso, era importante per me tornare col gol. La cosa più importante era continuare in Champions League, purtroppo non siamo riusciti ad arrivare a quell’obiettivo lì. Però continuiamo in Europa e va bene così”.