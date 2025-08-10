Leao brilla nonostante la sconfitta, Allegri: "Ha alzato il livello dell’attenzione, le sue prestazioni sono diventati più pesanti"

Leao brilla nonostante la sconfitta, Allegri: "Ha alzato il livello dell'attenzione, le sue prestazioni sono diventati più pesanti"
Oggi alle 19:23
di Manuel Del Vecchio

Nonostante la sconfitta oggi c'è stata una bella prestazione di Rafa Leao che è riuscito a reggere da solo il peso dell'attacco rossonero. Prestazione incoraggiante del portoghese che con Allegri sembra aver ritrovato motivazioni importanti. Il tecnico livornese ne parla così nel post partita di Chelsea-Milan ai microfoni di Sky:

Su Leao e l'attacco:

"Leao ha alzato il livello dell’attenzione, le sue prestazioni sono diventati più pesanti. Abbiamo avuto occasioni, potevamo essere più cattivi".