Leao: "Ibra è un idolo e una brava persona. Mi ha aiutato dentro e fuori dal campo"

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Rafael Leao ha speso parole al miele per Zlatan Ibrahimovic nell'intervista rilasciata a Sport TV: lo ha definito come un idolo

Rafael Leao è prossimo ai saluti con il Milan: il numero 10 portoghese rossonero ha annunciato a più riprese la sua volontà di provare una nuova esperienza in Premier o Liga. Nel corso della sua intervista a Sport TV, in cui ha ribadito questo concetto, Rafael Leao ha parlato anche del suo rapporto con Zlatan Ibrahimovic, specialmente dal punto di vista di compagno di spogliatoio più che da consulente RedBird per il club Milan.

Le parole di Leao su Zlatan Ibrahimovic: "È una brava persona, ma se sei debole psicologicamente, ti fai influenzare. L'approccio a volte sembra negativo. Se sei una persona che si sente subito attaccata dal suo modo di rivolgersi a te, ti sentirai male. Non è il tipo da darti una pacca sulle spalle, nemmeno negli allenamenti. Personalmente per me è sempre stato molto importante. Mi ha aiutato dentro e fuori dal campo. È un idolo. Averlo in rosa intimidiva sempre anche la squadra avversaria. E per me, che a volte sono un po' distratto mi teneva sempre all'erta in ogni minuto di gioco"