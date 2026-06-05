Leao: "Pioli è una persona che mi ha segnato molto: mi ha dato libertà per esprimere il mio talento"

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Rafael Leao ha parlato anche del suo rapporto con Stefano Pioli e dell'importanza che ha avuto nella sua esperienza al Milan

Rafael Leao si è lasciato andare anche ai ricordi nell'intervista che ha concesso a Sport TV in Portogallo, durante la quale ha ribadito la sua volontà di lasciare il Milan. Nel corso della chiacchierata, il portoghese ha rammentato il su arrivo al Milan con la telefonata di Paolo Maldini, il rapporto con Zlatan Ibrahimovic calciatore e poi anche quello con il tecnico Stefano Pioli, con cui è cresciuto come giocatore e come uomo. Di seguito l'estratto in cui Rafael Leao parla di Pioli.

Le parole di Rafael Leao su Stefano Pioli che è risucito a farlo sbocciare al Milan da quando arrivò sulla panchina rossonera: "Siamo stati insieme molti anni e dal secondo anno ha iniziato a capirmi meglio come persona e mi ha dato quella libertà di esprimere il mio talento. Ha preparato molto bene la squadra: ero libero semplicemente di giocare a calcio. È una persona che mi ha segnato molto nella carriera perché mi ha aiutato a conquistare il mio primo titolo."