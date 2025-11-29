Leao prima punta? Sheva: "Ha tutte le possibilità ma dovrà migliorare ancora tanto"

vedi letture

Andriy Shevchenko, leggenda rossonera ed ex attaccante, è intervenuto in diretta ai microfoni di Sky Sport 24 in occasione del World Legends Padel Tour. Queste le parole dell'ucraino sul Milan e in particolare su Rafa Leao.

Così Sheva su Leao: "Può giocare da prima punta? Sì, se tu giochi un po' più indietro, riesci a creare spazio davanti. Un giocatore come Leao, con le sue caratteristiche, è velocissimo e attacca la profondità: secondo me in quel ruolo dovrà ancora migliorare tanto perché non ha mai giocato da prima punta. È un ruolo in cui ha bisogno di adattarsi. Però ha tutte le possibilità perché ha la velocità, adesso ha acquisito quella consapevolezza che lui può fare cose importanti per il Milan"