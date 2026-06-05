Leao ricorda l'arrivo al Milan: "Prima c'era l'Inter. Poi mi ha chiamato Maldini: non potevo dire di no"

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Nell'estate del 2019 la dirigenza milanista confeziona una doppia operazione che fa storcere il naso a molti ma che poi si rivelerà vincente negli anni successivi. Il Milan cede Cutrone al Wolverhampton e decide di reinvestire i soldi sul giovane talento Rafael Leao. Tra alti e bassi, un adattamento ondivago e il suo fare ciondolante, il picco di Rafa si è raggiunto nel 2022 con la vittoria dello Scudetto da MVP del campionato. Dopo una semifinale di Champions League l'anno successivo, il portoghese è calato come tutta la squadra, regalando comunque i picchi della sua classe. Quest'anno però le strade di Leao e Milan sembrano sul punto di separarsi definitivamente. E così il numero 10 milanista ha ricordato il suo arrivo nell'intervista a Sport TV.

Rafael Leao ricorda così il suo arrivo al Milan, sette anni fa: "C'era stato prima un interessamento dell'Inter. Luís Campos mi disse che stavano pensando di vendermi. Io dissi che volevo restare un altro anno. Poi qualche giorno dopo mi disse che il Milan si sarebbe fatto avanti con una proposta da 25 milioni. E mi disse che qualcuno voleva parlarmi. Qualche ora dopo mi passano un telefono e... Maldini, Maldini che parlava con me. Non potevo dire di no. Ho ricevuto una buona energia da parte sua"