Leao sostituito, Fonseca: "Non è una punizione, ma dev'essere vista come una normalità"

Paulo Fonseca ai microfoni di Sky commenta il successo del Milan contro il Brugge per 3-1:

Su Leao

"Non c'è nessun problema specifico con lui. Il cambio non è una punizione, avevamo bisogno di Okafor e Chukwueze. Dev'essere vista come una normalità, Rafa deve vederla come una normalità e lavorare per poter aiutare la squadra come tutti i giocatori".