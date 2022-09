Leao squalificato, le possibili soluzioni offensive di Pioli per il Napoli

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella serata di ieri Rafael Leao ha rimediato un'espulsione per doppia ammonizione, e per questo salterà il big match di domenica 18 contro il Napoli di Spalletti. Viste anche le assenze di Ante Rebic (problema alla schiena) e Divock Origi (affaticamento muscolare) le soluzioni offensive per mister Pioli sono, almeno ad una prima analisi, limitate. Ieri sera il tecnico rossonero ha comunque detto che lavorerà per trovare un'alternativa all'assenza del portoghese. Al momento le ipotesi sembrano essere tre

Continuare con il 4-2-3-1, schierare De Ketelaere trequartista, Messias a destra, Giroud punta e a sinistra uno fra Saelemaekers, Diaz e Adli, come ammesso dallo stesso Pioli ieri sera a DAZN.

Passare ad un 4-3-2-1, rinforzare la batteria dei centrocampisti con un uomo in più e schierare due trequartisti, De Ketelaere e Diaz, dietro l'unica punta Giroud.

Utilizzare di nuovo la difesa a 3, con Theo e Calabria alti sulla fascia, un centrocampo a tre e in avanti Giroud affiancato da De Ketelaere, con il belga che ha ampiamente ricoperto questa posizione lo scorso anno nel Brugge.