Leao via dal Milan? F.Galli: "Troppo comodo dare sempre la colpa agli altri"
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L'ex rossonero Filippo Galli ha commentato la decisione di Rafael Leao che ha già annunciato di voler lasciare il Milan quest'estate
Intervenuto a margine del Festival del Calcio a Parma, Filippo Galli, ex difensore rossonero, ha detto la sua sul futuro della difesa del Milan: "Da chi deve ripartire il Milan in difesa? Gabbia ha dimostrato di essere un giocatore affidabile e di avere il milanismo dentro. Intorno a questi giocatori però deve essere costruita una squadra competitiva".
Leao ha già annunciato di voler andare via, ma quello del portoghese potrebbe non essere l'unico addio visto che il futuro anche di altri giocatori come Modric e Rabiot è incerto: "Mi dispiace, allora vuol dire che non era così forte l'attaccamento ai colori rossoneri. Se si dà sempre la colpa agli altri delle cose che non vanno è troppo comodo".
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