Lecce, ecco Sottil in prestito. Oggi pomeriggio l'arrivo dell'ex Milan per le visite mediche

Oggi alle 14:35
di Enrico Ferrazzi
fonte ANSA

(ANSA) - LECCE, 09 AGO - Quinto colpo di mercato per il Lecce del tecnico Eusebio Di Francesco. L'esterno offensivo, classe 1999, Riccardo Sottil, arriverà in Salento nel pomeriggio di oggi per sottoporsi alle visite mediche di rito, e sottoscrivere il contratto che lo legherà al Lecce per la prossima stagione. In uscita dalla Fiorentina, Sottil arriverà a Lecce con la formula del prestito secco. (ANSA).