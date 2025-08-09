Lecce, ecco Sottil in prestito. Oggi pomeriggio l'arrivo dell'ex Milan per le visite mediche
(ANSA) - LECCE, 09 AGO - Quinto colpo di mercato per il Lecce del tecnico Eusebio Di Francesco. L'esterno offensivo, classe 1999, Riccardo Sottil, arriverà in Salento nel pomeriggio di oggi per sottoporsi alle visite mediche di rito, e sottoscrivere il contratto che lo legherà al Lecce per la prossima stagione. In uscita dalla Fiorentina, Sottil arriverà a Lecce con la formula del prestito secco. (ANSA).
Pubblicità
News
Le più lette
1 Baseggio: "Ad oggi Jashari non può essere un titolare del Milan visti che gli altri centrocampisti in rosa"
2 La Gazzetta sul mercato in uscita del Milan: "Una montagna di soldi. Adesso si fa sul serio per Thiaw e Musah"
Primo Piano
Milan, in arrivo un'offerta da 40 milioni del Newcastle per Thiaw: Comuzzo in pole come sostituto. Le ultime di Matteo Moretto
Milan, subito in campo i nuovi: Jashari debutta oggi contro il Leeds, Modric domani contro il Chelsea
Luca SerafiniRadiografia di una rosa da Champions. Modric, Allegri e i tifosi hanno fame. Le puttanelle sui carri
Franco OrdinePerché il Milan non è da scudetto. Thiaw e Musah: sbagliato cederli. I 10 profeti di sciagure spariti
Carlo PellegattiJASHARI NELLA “MOSTELLARIA “. UN ALTRO VECCHIO CUORE IN ROSA. THIAW-VLAHOVIC? “NEVER!”
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com