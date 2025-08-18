Lesione muscolare alto grado per Lukaku,consulto chirurgico
(ANSA) - NAPOLI, 18 AGO - Una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra per l'attaccante del Napoli, Romelu Lukaku. E' questa la diagnosi formulata al termine degli esami strumentali cui si è sottoposto al Pineta Grande Hospital dopo l'infortunio rimediato nel match contro l'Olympiacos, il 14 agosto a Castel di Sangro, al termine del ritiro. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica. (ANSA).
