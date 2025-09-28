Lichtsteiner: "Allegri capace di fare una sostituzione che ribalta la partita modificando anche il modulo"

Oggi Milan-Napoli sarà anche e soprattutto Massimiliano Allegri contro Antonio Conte. I due tecnici non potranno certo scendere in campo ma con la loro esperienza e con il loro carisma saranno determinanti per indirizzare le sorti dell'incontro dall'una o dall'altra parte. Oggi la Gazzetta dello Sport, in vista del primo incrocio dal 2013 tra i due allenatori, ha deciso di intervistare Stephan Lichtsteiner, terzino svizzero che ai tempi della Juve è passato sotto entrambe le gestioni.

Le parole di Lichtsteiner su cosa differenzia Massimiliano Allegri e Antonio Conte: "Conte è più costruttore, Allegri è più gestore. Ma ho letto e sentito tanti luoghi comuni su di loro. Non sono mica solo quello, hanno tantissime qualità. Con Conte ci si allena di più? Vero solo in parte, anche con Allegri si lavorava duramente. Conte lavora molto sui dettagli, ti dice cosa vuole e tu devi farlo, non si discute. Allegri concede più libertà in fase offensiva e con lui puoi parlare un po' di più se una cosa non ti convince. Max è capace di fare una sostituzione che ribalta la partita modificando anche il modulo: punto di forza è il modo in cui legge la partita dalla panchina".