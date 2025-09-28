Capitolo rinnovi: Maignan in stand-by, Pulisic a oggi non è una priorità

vedi letture

Nell'ultimo suo video pubblicato su YouTube, l'esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato di Milan e in particolare si è concentrato sulla questione dei rinnovi contrattuali, con diversi giocatori rossoneri che saranno coinvolti prossimamente. Secondo quanto viene riportato, non ci sono sostanziali novità su Mike Maignan, i cui discorsi per il prolungamento sono fermi e di fatto in stand-by. Altro nome caldo è Christian Pulisic, in scadenza nel 2027 e con un'opzione fino al 2028, che però a oggi non è ancora una priorità per il club rossonero.

Diverso il discorso per Tomori, in scadenza nel 2027, e su cui Moretto ha detto così: "La notizia che vogliamo darvi oggi è che Tomori, che ha un contratto in scadenza nel 2027, è in trattativa per un possibile prolungamento di contratto. Le parti ne stanno parlando, gli agenti del calciatore sono attivi e concentrati su questo tipo di situazione. C'è la possibilità che Tomori prolunghi: vuole restare al Milan e ha sempre dato priorità ai rossoneri, dall'altra parte il club, con Allegri in cima alla lista, vuole provare a continuare insieme. Sono previsti nuovi contatti tra le parti".