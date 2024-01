Lite in discoteca per foto "rubate", giovane friulano denuncia due calciatori dell'Inter. Che gli avrebbero intimato: "Di' Milan me**a"

Episodio quantomeno curioso quello raccontato da "Il Corriere della Sera", che fa luce su un alterco avvenuto qualche sera fa all'interno di una nota discoteca di Milano. Secondo il quotidiano due calciatori dell'Inter sarebbero stati denunciati da un giovane friulano, costretto, questa la sua versione, ad abbandonare il locale e a recarsi all'esterno. Qui gli avrebbero strappato di mano lo smartphone per verificare che all'interno non ci fossero foto o video non autorizzati. Il giovane ha deciso quindi di querelare i due uomini, rivolgendosi allo studio legale Tutino di Udine. Le indagini sono in corso e il cellulare della presunta vittima è stato sequestrato per rilevare le impronte.

La dinamica è la seguente: il giovane avrebbe ecceso la torcia del telefono per leggere uno scontrino, salvo poi essere avvicinato da un uomo alto e biondo che gli ha chiesto se avesse immortalato i suoi amici (i gioatori dell'Inter, ndr). Il CorSera riporta le dichiarazioni dell'avvocato Stefano Tutino: “Trovandosi in evidente difficoltà anche numerica, il nostro assistito non ha opposto resistenza e ha subito l’imbarazzante situazione. Sono state visionate le sue foto personali e anche i suoi profili social e non hanno trovato nulla, proprio perché non c’era nulla”.

Dettagli anche sulle presunte frasi rivolte dai calciatori al ragazzo. Si va dal "Sai cosa ti può succedere se ti metti contro di me" fino alla richiesta di pronunciare un "Milan mer*a", a cui però il ragazzo si è sottratto.