live mn Allenatore Slovan: "Qui è venuto il City, ma per i tifosi domani è 'la partita', perché c'è il Milan. A Fonseca toglierei Pulisic"

vedi letture

Vladimir Weiss, allenatore dello Slovan Bratislva, è presente in conferenza stampa dal "National Stadium" di Bratislava alla vigilia della sfida contro il Milan, valida per la quinta giornata della Champions League Phase.

Segui in diretta le dichiarazioni di Weiss con il live testuale su MilanNews.it.

Kucka torna in squadra.

"Ero contento che sarebbe rientrato velocemente".

La partita di domani fa ricordare quella del 1992: cosa faceva lei? È la svolta della sua carriera?

"È venuto il City qua, ora c'è il Milan. I tifosi considerano la partita di domani come la partita. Il calcio si è sviluppato tantissimo rispetto al 1992. Poi il calcio non è scienza, può darsi che domani giochiamo bene. 12 anni fa abbiamo mandato a casa la Roma, nel 2010 la Slovacchia ha battuto l'Italia, riusciremo a fare meglio magari domani. Siamo più forti rispetto alle prime partite di Champions e sono tornati in rosa giocatori importanti. Fonseca qui ci è venuto un anno fa con il Lille e sta portando la sua filosofia al Milan, con molte verticalizzazioni e ha tanti sprinter, come Leao, Pulisic, c'è Abraham. Sappiamo per cosa dobbiamo essere preparati, non vediamo l'ora".

Che armi ha lo Slovan per fare male al Milan?

"Tu che dici? Ho visto Milan-Juve. Sono due squadre molto tattiche ed è stata una partita senza occasioni. Dobbiamo cercare di fare qualcosa mentre loro attaccano. Non dobbiamo avere paura, non dobbiamo perdere la palla velocemente, ma ogni squadra ha le sue debolezze, come il Milan. Il Milan vince contro il Real e poi non batte il Cagliari. La Serie A è migliorata molto, è tra i top tre campionati al mondo. Non dobbiamo dare chance a Pulisic, Leao e Abraham, a Loftus-Cheek: tutti i giocatori in formazione sono grandi giocatori".

Cosa sente sulla partita di domani?

"Per noi è un onore giocare contro il Milan ed è un onore giocare la Champions. Non abbiamo nessuna chance di andare oltre, ma giochiamo contro squadre fortissime. Dicevo che il City era la squadra più forte, ma ora non è più così. Il Milan ha vinto contro il Real e non è una cosa facile".

È la vostra finale domani?

"Per noi ogni partita di Champions è una finale. Sono molto contento che domani giocheremo contro il Milan, è uno dei giganti del calcio".

Chi toglierebbe al Milan?

"La partita contro la Juve è stata troppo tattica, c'è stato troppo rispetto e per gli spettatori è stata una partita un po' noiosa. Ma anche non incassare un gol è una strategia. Se potessi scegliere chi togliere al Milan, sarebbe Pulisic".

Che Milan vi aspettate?

"Il Milan giocherà per vincere. Mi aspetto una formazione offensiva con tutti i giocatori migliori, perché il Milan domani deve vincere se vuole passare. C'è il Milan che ha vinto il derby e contro il Real e c'è anche un Milan che non batte squadre più piccole. Fonseca è un allenatore molto bravo, ma i calciatori si devono abituare al suo gioco".

Termina qui la conferenza.