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LIVE MN - Il Cagliari già salvo espugna San Siro: a breve parla Pisacane

LIVE MN - Il Cagliari già salvo espugna San Siro: a breve parla PisacaneMilanNews.it
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Oggi alle 23:06News
di Antonello Gioia
fonte dall'inviato a San Siro, Antonello Gioia

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Cagliari, sfida valida per la 38esima giornata di Serie A. Segui le sue dichiarazioni in diretta con il live testuale su MilanNews.it.