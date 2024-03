Loftus: "Potevamo difendere meglio e segnare qualche gol in più. Sensazione strana"

Ruben Loftus-Cheek, ancora una volta, è stato uno dei migliori in campo ieri sera contro lo Slavia Praga. E ancora una volta il centrocampista ingelse ha trovato un gol: ora in tre partite di Europa Leaguea ha segnato tre reti. Il Milan ha vinto 4-2 ma la superiorità numerica per quasi un'ora di gioco aveva fatto pregustare ben altro ai tifosi rossoneri di San Siro che invece hanno vissuto anche la sensazione di brivido nel secondo tempo, con lo Slavia che ah riaperto tutti i discorsi trovando la seconda rete e contenendo il distacco dal Diavolo in vista del ritorno. In zona mista Loftus-Cheek ha commentato la partita.

Le parole di Loftus-Cheek ai microfoni del collega Andersinho Marques, presente in zona mista: "Aver concesso due gol in casa non è stato l'ideale, credo siano stati tra l'altro due gol fantastici, ma penso che avremmo potuto difendere meglio per evitare questi due gol. Vivo un sentimento davvero molto strano: abbiamo vinto la partita 4-2 ma speravo di poter fare meglio. Siamo con due gol di vantaggio in vista del ritorno e sembra positivo ma penso che questa sera avevamo l'opportunità di creare un vantaggio maggiore e renderci la vita più facile in vista del ritorno. Nei primi minuti è stata una partita difficile, non riuscivamo a trovare spazi ma quando hanno preso il rosso è stato un pochino più facile per noi trovare spazi. Sì, penso che potevamo segnare qualche gol in più"