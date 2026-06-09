Longhi: "Conte al Milan? Se prendi lui devi..."

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Bruno Longhi, su TMW Radio, ha parlato così dell'ipotesi, ora remota, di vedere Antonio Conte in rossonero: le sue parole

Dopo una stagione che ha lasciato molte aspettative disattese, il Milan si prepara ad affrontare un’estate determinante per il proprio futuro. I risultati raggiunti non hanno soddisfatto le ambizioni iniziali del club e hanno reso necessaria una riflessione approfondita sulle strategie da adottare. La dirigenza rossonera sta lavorando per individuare le soluzioni più adatte a rilanciare il progetto sportivo e riportare la squadra su livelli più elevati.

L’obiettivo è costruire una base solida che garantisca competitività, continuità e una crescita costante nel tempo. Per riuscire nell’intento saranno indispensabili programmazione accurata, equilibrio nelle scelte e una visione condivisa. Le prossime settimane vengono considerate decisive, poiché le decisioni che verranno prese influenzeranno in modo significativo il futuro del club.

Il Milan punta a tornare protagonista e a competere con maggiore continuità per obiettivi importanti, inaugurando una nuova fase caratterizzata da sviluppo sostenibile e ambizioni rinnovate. Bruno Longhi, su TMW Radio, ha parlato così dell'ipotesi, ora remota, di vedere Antonio Conte in rossonero: "Ibrahimovic è un socio di minoranza di Cardinale ma se prendi Conte devi accettarlo nella buona e nella cattiva sorte. Sapendo cosa ti da Conte, potresti fare a meno di certe collaborazioni. Anche se poi non vanno d'accordo...Ibra non è un allenatore ma un senior advisor poi...".