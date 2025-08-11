Lotta scudetto, Antognoni: "Il Milan di Allegri potrà essere la sorpresa"

vedi letture

Intervenuto così ai microfoni di Radio FirenzeViola, l'ex storico capitano della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha parlato così della lotta Scudetto, rilasciando interessanti dichiarazioni anche sul nuovo Milan di Massimiliano Allegri:

Sulla Lotta scudetto: "Napoli e Inter le vedo in prima fascia, poi il Milan anche come sorpresa e la Juventus. La Roma viene dopo assieme alla Fiorentina e poi alla Lazio, che non può fare acquisti anche se Lotito fa i miracoli (ride, ndr)".

La Fiorentina di Stefano Pioli: "L'arrivo di Pioli è stata la cosa più importante, l'ho avuto da allenatore quando lavoravo alla Fiorentina in società: so come lavora, ci sono tecnici che migliorano e che peggiorano i calciatori, lui è uno che li migliora. La Fiorentina ha una buona rosa, i presupposti per far bene ci sono. Questa squadra deve migliorare la Conference, se arriva in Europa League va bene".