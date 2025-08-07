Lotta scudetto, Capuano: "Ad oggi il Milan non è favorito, Inter e Napoli hanno qualcosa in più"
MilanNews.it
Intervenuto così sui canali ufficiali di TMW Radio, il collega giornalista Giovanni Capuano ha detto la sua in merito alla lotta scudetto. Milan favorito? Non proprio. Questo un estratto delle sue parole in vista della prossima stagione, ormai agli sgoccioli.
Milan da scudetto con Vlahovic?
"Non so, se dovesse arrivare uno come Dusan Vlahovic, credo che comunque il Milan non sia favorito per il titolo, con Napoli e Inter davanti ancora. Se arriva Vlahovic è una squadra che non può darsi solo il quarto posto come prospettiva. Deve arrivare a fine marzo a portata di una volata scudetto. La situazione del Milan è diversa da quella di Conte un anno fa".
