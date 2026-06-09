M.Orlando vota Conte al Milan: "E' l'unica soluzione per ridare serenità ai calciatori e all'ambiente"

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Massimo Orlando, su TMW Radio, ha parlato così della possibilità Antonio Conte: "Io credo che tutti i nomi che stanno facendo al Milan..."

Per il Milan si apre un’estate di grande importanza, destinata a incidere profondamente sul futuro del club. La stagione appena conclusa non ha soddisfatto le aspettative che accompagnavano la squadra e ha evidenziato la necessità di una riflessione approfondita.

I risultati raggiunti sono stati inferiori agli obiettivi fissati a inizio anno, motivo per cui la società sta analizzando con attenzione le possibili strategie da adottare. L’intento è individuare un percorso credibile e sostenibile che permetta di riportare il gruppo a livelli più competitivi. Per raggiungere questo scopo sarà necessario combinare programmazione, equilibrio e capacità di pianificare nel lungo termine.

Le prossime settimane saranno determinanti e le decisioni prese avranno un ruolo centrale nello sviluppo del progetto sportivo. Il Milan vuole tornare a essere protagonista nelle competizioni più importanti e costruire una nuova fase della propria storia basata su continuità, crescita costante e obiettivi condivisi.

Intanto Massimo Orlando, su TMW Radio, ha parlato così della possibilità Antonio Conte: "Io credo che tutti i nomi che stanno facendo al Milan, almeno dovrebbero sondare Conte. E' l'unica soluzione per ridare serenità ai calciatori e all'ambiente. Io farei un tentativo, anche perché vedendo le altre squadre nessuno può interessarsi ora a Conte".