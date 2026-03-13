Maignan elogia Allegri: "Per la gestione dello spogliatoio e l'atteggiamento sul campo è un top"

Nella giornata di oggi uscirà il documentario “Beyond the Magic”, che offre uno sguardo inedito sul percorso umano e professionale di Mike Maignan. L'edizione odierna del Corriere dello Sport riporta alcune dichiarazioni del portiere francese:

Maignan si è soffermato anche su Massimiliano Allegri, e non sono mancate parole di elogio per il tecnico livornese: "Allegri è un mister che, per la gestione dello spogliatoio e per l’atteggiamento sul campo, è un top".