Verso Lazio-Milan, il dubbio di Allegri: Estupinan o Bartesaghi?
Oggi alle 10:20News
di Federico Calabrese

Il Milan sta preparando l'insidiosa trasferta di domenica sera contro la Lazio allo stadio Olimpico di Roma. Gara fondamentale per continuare a tenere il passo dell'Inter. Max Allegri ha ancora qualche dubbio di formazione.

Come riporta il Corriere dello Sport, bisognerà capire se dare continuità ad Estupiñán dopo la rete decisiva nel derby oppure rimettere il giovane Bartesaghi nuovamente titolare. Al momento rimane il ballottaggio tra i due.