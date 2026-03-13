Verso Lazio-Milan, il dubbio di Allegri: Estupinan o Bartesaghi?
Il Milan sta preparando l'insidiosa trasferta di domenica sera contro la Lazio allo stadio Olimpico di Roma. Gara fondamentale per continuare a tenere il passo dell'Inter. Max Allegri ha ancora qualche dubbio di formazione.
Come riporta il Corriere dello Sport, bisognerà capire se dare continuità ad Estupiñán dopo la rete decisiva nel derby oppure rimettere il giovane Bartesaghi nuovamente titolare. Al momento rimane il ballottaggio tra i due.
Maignan e la fascia da capitano: "Capitano e leader non lo diventi, nasci con una certa mentalità dentro"
02/03 In attesa del derby scudetto vince anche il Milan. All'Olimpico la Juventus rimonta la Roma: 3-3
Franco OrdineSenza Rabiot guai in vista. La differenza tra fischi e cori. Il petto è di Doveri non di Ricci
Carlo PellegattiIl derby di Pervis, The Pelvis. Che campione, Shunka Wakan. André? Il Milan ha Comotto!
Antonio VitielloStravinto i derby, un po' di rammarico c'è. L'operazione può saltare. Modric: per sempre sì
