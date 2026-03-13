Tuttosport titola: "Tre '9' per un posto nel Milan del futuro"

"Tre '9' per un posto nel Milan del futuro": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che il Diavolo in estate farà un grande colpo in attacco e quindi al massimo solo uno tra Christopher Nkunku, Niclas Fullkrug e Santiago Gimenez sembra avere chance di restare nella rosa milanista di Max Allegri anche nella prossima stagione. Tutti e tre dovranno giocare un grande finale di stagione per conquistare la permanenza nel Milan.

Il club di via Aldo Rossi ha investito parecchio la scorsa estate su Nkunku (37 milioni di euro), ma per ora il francese ha avuto finora un rendimento molto altalenante. Fullkrug è invece arrivato a gennaio in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro: per il momento Allegri lo sta utilizzando quasi esclusivamente a partita in corso. Gimenez, che è da poco rientrato in gruppo e spera nella convocazione per la gara di domenica in casa della Lazio, è fuori da fine ottobre e dovrà cercare di ritagliarsi un po' di spazio in questo finale di stagione, anche se non sarà facile visto che c'è grande concorrenza nel reparto offensivo rossonero.