Maldini, non solo Conte e Mancini come CT: idea Pioli e tentativo Guardiola

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Primo compito di Maldini, la scelta del CT: anche Pioli in lizza ma c'è un tentativo serio per Pep Guardiola

Paolo Maldini è stato nominato ieri direttore tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. Un ruolo che fino a questo momento non esisteva ma che il neo presidente federale Giovanni Malagò ha voluto introdurre come prima pietra della ricostruzione del calcio in Italia. E il dirigente FIGC ha deciso di affidarlo a chi di calcio ne ha masticato tanto, in azzurro e con il Milan, da giocatore e non solo: Paolo Maldini, appunto. Al suo fianco ci sarà anche Leonardo, altro ex Milan a più riprese, che è stato voluto come advisor.

MALDINI SCEGLIE IL CT: ANCHE PIOLI IN LIZZA, TENTATIVO GUARDIOLA

Da settimane, per non dire mesi, la corsa al posto da CT è ridotta a due nomi: da una parte c'è Roberto Mancini e dall'altra Antonio Conte, due ritorni. In questa prima scelta molto delicata e su cui si innesterà il futuro del mandato di Malagò e dello stesso Maldini, ci si gioca tutto. Non sono solo questi due i nomi in lizza: Maldini considera anche Stefano Pioli con cui ha fatto grandi cose al Milan e ci sarebbe riportata anche la suggestione per Pep Guardiola. Secondo Cronache di Spogliatoio Maldini sta facendo un tentativo per il tecnico catalano.