Riparte la stagione del Milan Femminile: date, ritiro e staff di Suzanne Bakker
Riparte la stagione del Milan Femminile. La squadra rossonera guidata da Suzanne Bakker, confermata per la terza stagione consecutiva sulla panchina, ha ripreso il lavoro quotidiano presso il Puma House of Football. Il primo appuntamento ufficiale della stagione è già calendarizzato: si gioca sabato 22 agosto alle 20.30 contro il Como Women in Serie A Women's Cup, torneo confermato per la sua seconda edizione.
MILAN FEMMINILE, RITIRO E STAFF
L'appuntamento clou dell'estate del Milan Femminile sarà dal 27 al 31 luglio quando sarà in ritiro a Belluno, grazie alla partnership tra AC Milan e Clivet oltre che dalla collaborazione con Confindustria Belluno Dolomiti. Gli allenamenti si terranno al "Umberto Orzes" di Ponte nelle Alpi, con un allenamento aperto al pubblico, mentre il lavoro in palestra si svolgerà a Belluno. Sempre a Belluno, Clivet promuoverà una serie di attività di contatto con il territorio e con le associazioni sportive locali.
Di seguito, una parte dello staff per la stagione 2026/2027:
• Bakker Suzanne, Allenatrice Responsabile
• Verweij Sean Jeffrey, Allenatore in Seconda
• Callini Matteo, Preparatore Atletico
• Martello Michele, Preparatore Portieri
• Mazzola Melissa, Medico
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