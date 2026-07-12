Occhio Milan, ripresi i colloqui tra il Dortmund e il Genk per Karetsas

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Il Borussia Dortmund torna in corsa per il giovane talento greco Karetsas cercato anche dal Milan: ripresi i colloqui con il Genk

C'è un talento di 18 anni che sta facendo incuriosire mezza Europa e che ha già un valore molto importante. Si tratta del 18enne Konstantinos Karetsas del Genk e già della Nazionale maggiore greca. Un giocatore che agisce come centrocampista offensivo e sulla trequarti, per questo motivo finito anche nella lista della squadra di mercato del Milan. Ruben Amorim ha chiesto un profilo giovane che possa integrarsi con Pulisic, Nkunku e probabilmente Chukwueze. Il problema è che la concorrenza è molto e il Borussa Dortmund fa sul serio.

OCCHIO MILAN, IL DORTMUND RIPRENDE I CONTATTI CON IL GENK PER KARETSAS

Secondo quanto riporta il giornalista di Sky Sport DE Patrick Berger e come conferma anche l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il Borussia Dortmuna avrebbe riallacciato i contatti con l'entourage di Konstantinos Karetsas e con il Genk. La squadra tedesca si era avvicinata al giocatore anche in passato ma i discorsi si erano interrotti. Ora che Adeyemi è prossimo alla cessione il club giallonero è tornato sotto: la squadra belga chiede almeno 35 milioni di euro.