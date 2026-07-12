Capello: "Maldini ha carisma. Ha vinto ed è stato importante ovunque"

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Fabio Capello ha accolto con estremo entusiasmo la scelta di Paolo Maldini come direttore tecnico della Nazionale Italiana di Calcio

Nuova era per la Nazionale Italiana di Calcio. Il nuovo presidente federale Giovanni Malagò è riuscito a realizzare il primo punto del suo programma di ricostruzione del calcio azzurro: Paolo Maldini ha detto sì ed è stato nominato direttore tecnico della Nazionale, un incarico inedito nel nostro movimento che finalmente si allinea alle grandi federazioni calcistiche mondiali. Fabio Capello, che ha allenato anche Maldini nella sua carriera, sulla Gazzetta dello Sport ha offerto il proprio punto di vista in merito a questa decisione.

MALDINI HA VINTO ED È STATO IMPORTANTE OVUNQUE

Le dichiarazioni di Fabio Capello sulla nomina a direttore tecnico della Nazionale Italiana di calcio di Paolo Maldini, ex capitano e dirigente del Milan: "Dobbiamo considerare il rapporto con la proprietà: quando ci sono certe turbolenze è difficile, bisogna capire veramente come è andata la storia. La vittoria dello scudetto fu incredibile, poi, è vero, le cose si complicarono un po'. So che Paolo ha carisma, che ha vinto ed è stato importante ovunque"