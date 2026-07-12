Milan, il mercato in uscita: ritorno in Premier League per Tomori?

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Sul difensore centrale del Milan Fikayo Tomori ci sarebbe il forte interesse del Newcastle di mister Eddie Howe, da tempo ammiratore del difensore rossonero

Il mercato del Milan prosegue in maniera netta e rapida. Un po' a sorpresa forse, visto il mese di giugno tra ritardi e mancanza di comunicazione chiara. Sembra averci pensato Gerry Cardinale a mettere chiarezza (e finalmente la faccia) come accaduto nell'ultima conferenza stampa di presentazione di mister Ruben Amorim. I rossoneri proseguono nel proprio lavoro, con gli acquisti già ufficializzati di Gonçalo Ramos e Mario Gila.

L'estate del Milan potrebbe però prendere una netta piega anche per quanto riguarda le trattative in uscita. Infatti, come riportato da Pete O'Rourke, giornalista di Footballinsider247.com, il Diavolo sarebbe pronto a lasciare partire Fikayo Tomori. Il difensore inglese, arrivato dal Chelsea nel 2021, ha un solo anno di contratto ed una sua partenza è probabile. Si di lui ci sarebbe il Newcastle, con l’allenatore Eddie Howe che è da tempo un ammiratore del rossonero: un ritorno in Premier League non è poi così improbabile, anche se al momento non c’è una trattativa vera e propria tra i club.