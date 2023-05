Maldini e la crescita del figlio Daniel: "Questa stagione in prestito e la prossima saranno fondamentali"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella lunga intervista rilasciata a Fedez durante "Muschio Selvaggio", Paolo Maldini ha parlato così di suo figlio Daniel: "E' già tanto quello che ha fatto, ha anche vinto uno scudetto. L'altro mio figlio Christian è cresciuto anche lui nel Milan, poi si è rotto due volte il crociato e oggi gioca in C. Daniel sta facendo la sua prima esperienza lontano dal Milan. Tra l'altro a differenzia mia, di mio papà e di Christian è l'unico che non fa il difensore. E' bello quello che sta facendo. Lui non è precoce come me e quindi questa stagione in prestito e la prossima saranno fondamentali".