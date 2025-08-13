Marchegiani: "Milan, il paragone con il Napoli ci sta. Allegri sa come si vince"

Tra una decina di giorni inizierà il campionato di Serie A ed è per questo che si iniziano a vedere e a leggere tutte le varie opinioni su griglie, favorite e sorprese del prossimo torneo. Il Milan inizierà la sua avventura contro la Cremonese a San Siro il prossimo sabato 23 agosto, con una partita ufficiale già nelle gambe contro il Bari in Coppa Italia (questa domenica 17 agosto, sempre a San Siro). Nella sua intervista al QS, l'ex portiere e oggi commentatore Luca Marchegiani ha espresso il suo punto di vista anche sul Milan.

Le parole di Luca Marchegiani sul club rossonero: "Il Milan che le coppe non le ha può essere il nuovo Napoli? Sì, il paragone ci sta. Poi ha preso un allenatore che sa come si vince, e come il Napoli un anno fa, è reduce da una stagione in cui ha reso al di sotto del proprio potenziale. Quindi anche i giocatori che già c’erano possono dare di più. Poi c’è Tare, che è uomo di campo, esperto e con personalità, una figura che un po’ era mancata nel raccordo tra società e campo"