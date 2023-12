Marelli: "Braccio di Fazio in area simile all'episodio di Loftus-Cheek contro la Fiorentina. Il movimento è verso la figura"

Proteste del Milan nel primo tempo per un presunto tocco irregolare col braccio di Fazio in area di rigore. Luca Marelli, in diretta su DAZN, commenta così l’episodio dando la sua interpretazione sull’accaduto:

Queste le sue dichiarazioni: “Calcio di rigore chiesto dal Milan per un tocco di braccio su tiro di Leao. Un episodio che somiglia molto al rigore non concesso in Milan-Fiorentina per il tocco di braccio di Loftus-Cheek. Perché è un braccio che non si muove verso l’esterno ma verso la figura. Somiglia molto, concettualmente, a quello in Milan-Fiorentina. Il braccio non tende ad allargarsi ma ad andare verso il corpo. Al momento della deviazione il braccio è abbastanza vicino al corpo, dando la sensazione che si tratti di un movimento congruo”.