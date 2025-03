Marelli sull'espulsione di Pavlovic: "Decisione severa ma che mi trova d'accordo"

Una delle svolte della partita tra Milan e Lazio è stata senza dubbio l'espulsione di Strahinja Pavlovic al minuto 67, con un intervento su Isaksen e Manganiello che ha estratto il cartellino rosso diretto.

Questo il commento di Luca Marelli, esperto arbitrale di Dazn: "Andrebbe capito se è stato espulso per DOGSO (chiara occasione da rete) o per grave fallo di gioco. Nel primo caso non ci sono tutti gli elementi, perché il pallone era un po’ andato via rispetto a Isaksen e c’erano un paio di difensori. Mi convince molto di più il grave fallo di gioco, un intervento che mette in pericolo l’incolumità dell’avversario: Pavlovic interviene molto in ritardo rispetto al giocatore e al pallone, c’è alta velocità e la vigoria sproporzionata mi pare poter essere considerata l’elemento che ha portato Manganiello all’espulsione. Decisione severa ma che mi trova d’accordo".