Marianella su Camarda: "Si parla tanto di lui. Credo sia un po' presto per vederlo dal primo minuto ma certamente mi affascina l'idea"

Massimo Marianella, giornalista, si è così espresso a FirenzeViola.it su Camarda: "Credo sia un po' presto per vederlo dal primo minuto ma certamente mi affascina l'idea. Si parla tanto di lui. In italia non siamo un sistema che permette ai giovani di avere una chance, siamo sempre a preoccuparci di bruciare questi ragazzi ma all'estero lo fanno molto, come ad esempio in Olanda o in Francia. Camarda è veramente molto giovane ma senza Okafor e Giroud si merita una chanche per fargli respirare l'aria dei grandi".

Su Milan-Fiorentina: "È una partita delicata per entrambe le squadre. Sarà una sfida pesante. I viola stanno facendo una stagione grandiosa ma manca ancora una vittoria pesante, un risultato importante contro una squadra importante. A Napoli ha vinto ma adesso deve farlo ancora. Il Milan, invece, non sta vivendo un bel momento, anche lo stesso Pioli è in discussione. Ricordiamoci però che se il Milan ha vinto uno scudetto è proprio grazie a Pioli. I rossoneri devono solo dire grazie al proprio allenatore".