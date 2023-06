Marianella: "Una proprietà americana vuole avere quel giocatore lì, ed è un ottimo giocatore: Pulisic immagino sia stato il primo pensiero"

MilanNews.it

Massimo Marianella, giornalista, si è così espresso a SkySport su Pulisic: “Pulisic immagino che per una proprietà americana sia stato il primo pensiero. Lui preferisce giocare a sinistra ma può giocare anche a destra. Secondo me sarebbe l’erede di Brahim Diaz al Milan, come situazione tattica. Nel Milan, con Leao a sinistra, più che a destra lo vedrei dietro la punta.

È un giocatore di tanto talento, è un giocatore di buona ambizione ed è l’immagine del calcio americano. Ho visto i Mondiali a Miami, degli spot pubblicitari, dei commercials come dicono loro, nel 60% c’era Pulisic. È proprio il volto del calcio americano, è il volto del giocatore che l’America ha esportato in Europa ed è quello che li rappresenta. E quindi secondo me una proprietà americana vuole avere quel giocatore lì, ed è un ottimo giocatore”.