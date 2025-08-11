Martorelli sul mercato estivo: "Il Milan deve ancora fare qualcosa"

L'operatore di mercato Giocondo Martorelli, intervistato da tuttomercatoweb.com, ha commentato così il mercato estivo: "Alcune trattative si sono un po' prolungate, altri club stanno valutando dove intervenire. Gli ultimi dieci giorni di mercato saranno decisivi per dare una sterzata alla finestra di mercato. Molte squadre dovranno ancora intervenire. Il finale di mercato riserverà nuovi scenari.

Lookman-Inter? Si sta protraendo un po' troppo. Ma come ho già avuto modo di dire, è un po' come il caso Koopmeiners alla Juventus. Tutto fa pensare che alla fine l'affare si farà. Andrà per le lunghe, ma probabilmente si chiuderà. Chi interverrà oltre l'Inter? Il Milan deve ancora fare qualcosa, così come la Juventus. E anche la Fiorentina, che sta cercando di sistemare l'organico. I viola dovranno ancora intervenire per rinforzare l'organico".