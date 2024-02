Mercato deludente, ma chi c'è c'è e per chi non c'è ci si arrangerà. Il Milan ha comunque numeri e valori

vedi letture

Il calciomercato di gennaio si è concluso l'altro ieri senza particolari scossoni. Il Milan ha acquisito Filippo Terracciano dal Verona, ha richiamato dal prestito Matteo Gabbia, ma non è poi riuscito a portare a termine altre operazioni; non è arrivato, dunque, il tanto atteso difensore centrale e neanche il centrocampista richiesto da Pioli: la seconda parte di stagione dovrà essere sostenuta con questi uomini senza altri appelli.

Ed è, a conti fatti, inutile rimuginare e riflettere ancora su ciò che poteva essere fatto e non è stato fatto per scelta condivisa, dice Pioli, a causa di profili non adeguati alle necessità della rosa. È inutile perché sì, al Milan manca almeno un difensore centrale nell'attesa dei rientri di Thiaw, Tomori e Kalulu e manca un centrocampista più difensivo, ma questa rosa ha comunque i numeri e i valori per farsi rispettare ad alti livelli sia in campionato che in Europa League. Gennaio è finito, febbraio è appena cominciato e si comincia con le gare ogni tre giorni: chi c'è c'è, chi non c'è c'è.Il Milan, così com'è, dovrà cominciare ad esserci già da stasera a Frosinone. Stefano Pioli sembra orientato a confermare l'undici titolare visto nelle ultime tre gare di campionato. Anche se ci sono due ballottaggi. Davanti a Maignan sarà confermata la coppia Kjaer-Gabbia, così come Theo Hernandez tornato stabilmente a sinistra. A destra ci sarà il capitano Davide Calabria, in netto vantaggio su Florenzi. A centrocampo Pioli sembra orientato a voler confermare al fianco di Reijnders, ancora una volta, Yacine Adli con Musah pronto a subentrare a gara in corso. In attacco non si cambia: il trio Pulisic, Loftus e Leao alle spalle dell'unica punta Giroud. Intanto Ismael Bennacer è recuperato almeno per la panchina: da giovedì è tornato ad allenarsi in gruppo. Assente in panchina Mirante a causa di una piccola operazione dermatologica.