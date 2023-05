Mercato, il consiglio di Ambrosini: "Frattesi, fa tanti gol: al Milan i centrocampisti ne fanno pochi"

MilanNews.it

Massimo Ambrosini ha parlato a Dazn nel post partita di Juventus-Milan e ha espresso il suo suggerimento per il mercato rossonero. Queste le sue parole: "Il Milan ha bisogno di rinforzi in tutti i reparti, a parte il portiere. Ha bisogno di prendere anche un’alternativa a Theo, più di un centrocampista e un centravanti. Ho un debole per Frattesi: è un giocatore italiano, forte e che fa gol. Al Milan i centrocampisti fanno pochi gol. I giocatori di centrocampo delle squadre al vertice, tutti fanno più gol di quelli del Milan".