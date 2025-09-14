MIL-BOL (1-0): doppio cambio, dentro Ricci e Pulisic

di Francesco Finulli

A vantaggio acquisito, doppio cambio per il Milan che manda dentro sia Christian Pulisic che Samuele Ricci. A lasciare il posto ai due calciatori sono Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek. Qualità ora in campo per cercare di controllare il possesso, ma anche velocità nelle possibili praterie che si apriranno nella metà campo del Bologna.